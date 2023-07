Warum es in Staßfurt immer weniger Schäden auf den Straßen gibt

In der Bernburger Straße – einer Landesstraße – gibt es viele Schlaglöcher. Seit Jahren wird über eine Sanierung diskutiert.

Staßfurt - Jetzt brennt die Sonne und die Temperaturen erreichen Höchststände. Während das neue Sorgen bereitet, herrscht in Staßfurt zumindest noch Erleichterung über die jahreszeitlich bedingten Folgen des vergangenen Winters. Denn die Zahl der Frostaufbrüche durch die kalte Jahreszeit hat auf den Straßen im Salzlandkreis keine allzu großen Schäden verursacht – so lautet das positive Fazit. Das gilt nicht nur für den Kreis und die Stadt Bernburg, sondern auch für Staßfurt – wenngleich Kreis und Saalestadt deutlich mehr Geld in die Hand nehmen mussten, um sozusagen alles wieder schick und den Winter vergessen zu machen.