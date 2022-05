Warum Giersleben im Salzlandkreis eines der besten Dörfer der EU ist

Die rund 1000 Einwohner zählende Gemeinde Giersleben hat als einzige Kommune aus Sachsen-Anhalt am Europäischen Dorferneuerungswettbewerb 2020 teilgenommen. Und das mit Erfolg.

Besucher vom preisgekrönten Giersleben werden an den Ortseingängen herzlich begrüßt.

Giersleben - Die Gemeinde Giersleben war vom Wirtschaftsministerium als einziger Ort im Land für den Dorfwettbewerb der EU 2020 unter dem Motto „Lokale Antworten auf globale Herausforderungen“ vorgeschlagen worden. Die Jury hatte in ihrer Bewertung besonders herausgehoben, dass in Giersleben das Miteinander im Vordergrund steht. Dafür erhielt die Gemeinde einen Preis der EU in Bronze.