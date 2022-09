Warum Gluthitze in Hakeborn gut ankam

Beim Heimatverein Hakeborn ging es heiß her: Der neue Backofen lockte mehr als 200 Gäste aus der Egelner Mulde an.

Landrat Markus Bauer (rechts) und Bürgermeister Axel Großheim lassen sich von Bäcker Mario Rehfeld den neuen Ofen des Heimatvereins, in dem zu dieser Zeit frische Brötchen gebacken wurden, vorführen.

Hakeborn - Dem Ruf des Heimatvereins waren am Sonnabendnachmittag zahlreiche Gäste gefolgt. Sie konnten sich in den Ausstellungen ausführlich über die Entwicklung der Landwirtschaft, über das Alltagsleben der Hakeborner in früheren Zeiten sowie über die Luftschlacht, die 1944 über dem Raum Egeln tobte, informieren.