Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten/Ilberstedt/Giersleben - Manch einen mag der Anblick kleiner Feuerwehrleute am vergangenen Samstag in Giersleben irritiert haben. Erst zogen die Nachwuchsretter der Kinder- und Jugendfeuerwehren vom Gerätehaus in Giersleben zum Wipperdamm, kamen an der Schule vorbei und weiter ging es zum alten Funkturm.