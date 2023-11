Warum Jugendliche in Staßfurt mit einer Putzaktion für das Erinnern sorgen

Schülerinnen der 11. Klasse des Gymnasiums haben in Staßfurt Stolpersteine gesäubert und weiße Rosen niedergelegt.

Staßfurt - Zum Putzen der Staßfurter Stolpersteine sind in diesem Jahr Taschenlampen nötig gewesen. Denn die Aktion, zu der das Dr.-Frank-Gymnasium eingeladen hatte, begann in diesem Jahr erst nach Einbruch der Dunkelheit. Dennoch ließen sich die Schülerinnen nicht abhalten und waren mit Geschichtslehrer Armin Müller, Deutschlehrerin Nancy Klaus sowie Heike Lenz, der stellvertretenden Schulleiterin des Gymnasiums, in der Stadt unterwegs.