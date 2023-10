Der Gemeinderat Borne will auf die Beteiligung der Landwirte an den Kosten für den vor Jahren erfolgten Ausbau des ländlichen Weges von Borne über Unseburg nach Wolmirsleben nicht verzichten. Dazu wurde in der jüngsten Sitzung ein Beschluss gefasst.

Borne - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hatte am 15. Dezember 2020 die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. Damit können die Grundstücksbesitzer mit Wirkung zum 1. Januar 2020 nicht mehr für Ausbaumaßnahmen nach diesem Termin zur Kasse gebeten werden.

Sonderbestimmung für Borne

Für die Projekte, bei denen die Beitragspflicht bis zu diesem Stichtag entstanden ist, die aber bislang von den Städten und Gemeinden bisher nicht abgerechnet wurden, wurde die Beitragserhebung in das Ermessen der Kommunen gestellt. Damit hat der Gesetzgeber die politische Verantwortung auf die Gemeinden abgewälzt.Der Gemeinderat Borne hatte sich in seiner Sitzung im Februar 2021 für die Erhebung der Straßenausbaubeiträge auf der Basis der eigenen Satzung der Gemeinde Borne über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die Wirtschaftswege, genauer gesagt ländlichen Wege für die Jahre 2018 und 2019 entschieden.

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Rat diese Satzung ergänzt. Damit legten die Gemeinderäte zugleich den Beitragssatz für den in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Ausbau des Egelnschen Weges von Borne bis zur Gemarkungsgrenze nach Unseburg fest, zu dem die Landwirte herangezogen werden sollen.

Für diese Investition waren von der Verwaltung Gesamtkosten in Höhe von 256 425 Euro für eine anrechenbare Fläche von 1522,34 Hektar ermittelt worden. Die eingegangenen Fördermittel in Höhe von 174.717 Euro wurden anteilig auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Ausbau kostet den Landwirten Geld

„Im Ergebnis beläuft sich der Beitragssatz für das Jahr 2023 auf 0,00437 Euro je Quadratmeter Beitragsfläche. Von dem umzulegenden Anteil von 66.497 Euro werden 66.243 Euro abgerechnet. Der Differenzbetrag von 254,21 Euro wird aufgrund der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die Wirtschaftswege und ländlichen Wege der Gemeinde nicht eingefordert“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Damit spielt die Verwaltung auf die Regelung an, wonach Beträge unter fünf Euro wegen des damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht erhoben werden.

Wie Bornes Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) sagte, sind das 43,70 Euro je Hektar, mit denen die Landwirte von der Gemeinde an den Kosten für den Wegebau beteiligt werden. Damit wird die vom Gemeinderat vor Jahren definierte Höchstgrenze von maximal 50 Euro je Hektar eingehalten.

„Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch das Land halte ich nach wie vor für falsch. Dadurch passiert auch nichts mehr beziehungsweise nur noch im geringen Umfang“, sagte der CDU-Politiker.

Umsetzung erst im kommenden Jahr

Die in der Gemeinde Borne angewandte Form von regelmäßig wiederkehrenden Beiträgen bezeichnete Sven Rosomkiewicz als „gute, sozialverträgliche Lösung“. Damit war es der Kommune möglich gewesen, die Grundstücksbesitzer mit geringeren Beträgen an den Aufwendungen für den Straßenbau in einem Abrechnungsgebiet zu beteiligen und sie damit nicht mit einmaligen hohen Beträgen zu belasten, wenn ihre eigene Straße auf Vordermann gebracht wurde. Auf diese Weise sind in Borne inzwischen alle Straßen auch mit Unterstützung des Windparkbetreibers Mdp in den Jahren nach der Wende grundhaft saniert worden.

Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass die Gemeinde auch den Feldweg in Richtung Atzendorf in Angriff nimmt. Dafür gebe es auch schon ein Angebot. „Es beläuft sich auf rund 65.000 Euro für Reparaturarbeiten“, berichtete Sven Rosomkiewicz und fügte hinzu: „Das haben wir auf dem Schirm.“

Das Vorhaben könnte frühestens im Frühjahr 2024 umgesetzt werden. Ohne Beiträge könne aber kein richtiger Ausbau mit Asphalt erfolgen wie beim Egelnschen Weg, stellte das Ortsoberhaupt klar.