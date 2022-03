Baden Warum sinkt der Pegel im Albertinesee in Üllnitz bei Staßfurt?

Um mehr als einen Meter ist der Pegel des Albertinesees laut Anwohnern allein in diesem Jahr gesunken. Liegt es am benachbarten Karlssee? Die Untere Wasserbehörde erklärt, wie Wasserstände beider Seen in Verbindung stehen.