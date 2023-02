Eine Leserin in Staßfurt ist in Sorge um neugepflanzte Bäume. Der Betreiber der benachbarten Müllverbrennungsanlage vermutet Beschädigungen bei Bauarbeiten.

Staßfurt - In Zeiten des Klimawandels sind neue Bäume gefragter denn je. Denn diese können CO2 speichern und für bessere Luft sorgen. Im Industriegebiet in Staßfurt wurden vor nicht allzu langer Zeit am Butterwecker Weg neue Bäume gepflanzt. Diese haben es aber offenbar nicht leicht. „Ein Großteil dieser Bäume ist bereits eingegangen, die meisten kämpfen momentan noch, werden diesen Kampf aber früher oder später verlieren. Was ist dort los?“, wandte sich Leserin Ines Hannemann an die Volksstimme.