Die Gefahr von Wildunfällen steigt in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Grund dafür: Die Tiere befinden sich derzeit in der Paarungszeit.

Staßfurt - Die Polizei warnt vor vermehrten Wildunfällen in der Paarungszeit der Rehe. Noch bis Mitte August seien die Tiere in der Paarungszeit und könnten zu jeder Tageszeit unerwartet auf die Straße springen. „Vor allem in den Abendstunden und in der Morgendämmerung. Die Hauptaktivitätszeiten der Rehe sind in den Monaten Mai bis Juli sowie Oktober bis November“, sagt Marco Kopitz, Pressesprecher des Polizeireviers Salzlandkreis in Bernburg.