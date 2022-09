Warum wird in der Egelner Mulde gebohrt?

Egeln/Unseburg - In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde finden derzeit gleich an mehreren Standorten in den Mitgliedsgemeinden Bohrungen statt. Darauf machte der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates und Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU), in der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwoch im Egelner Rathaus aufmerksam. Der Bohrturm, der zum Beispiel gleich neben dem Kreisverkehr in Westeregeln postiert wurde, sorgte für Diskussionen, weil niemand wusste und sagen konnte, was es damit auf sich hat.