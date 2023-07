Viel zu große Wahlkreise Was die Politik im Salzlandkreis vom neuen Weg in den Bundestag hält

Anhalt soll aufgeteilt werden, Bernburg und Staßfurt sollen mit der Börde wählen. Kay-Uwe Ziegler von der AfD und Jan Korte von den Linken, die beide für Anhalt im Bundestag sitzen, ärgern sich darüber. Was sagen die anderen? Und was sagt der Landrat? Warum keiner begeistert ist, der Widerstand sich aber in Grenzen hält.