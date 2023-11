Der Entwurf eines Konzeptes für neue Solarparks in der Egelner Mulde ist beschlossen. In den nächsten Wochen können Bedenken und Einwände gegen die möglichen Standorte vorgebracht werden.

Was in Sachen Photovoltaik in der Egelner Mulde noch geht

Egeln. - Der Verbandsgemeinderat hat das von der Baumeister Ingenieurbüro GmbH Bernburg erarbeitete Konzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde in seiner jüngsten Sitzung bei nur einer Enthaltung bestätigt.

Planung ist notwendig

Ein solcher Plan sei notwendig, weil in den Stellungnahmen des Salzlandkreises zu Bebauungsplänen für derartige Solarparks in den zurückliegenden Jahren mehrfach bemängelt wurde, dass für die Egelner Mulde kein Konzept zur Ausweisung dieser Anlagen vorliege. Das sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE).

Bei der Vorlage handele es sich um einen Entwurf, zu dem nach der Beschlussfassung die Träger öffentlicher Belange und daher die Mitgliedsgemeinden angehört werden sollen. Damit reagierte Michael Stöhr auch auf die Kritik des CDU-Fraktionschefs des Egelner Stadtrates, Friedrich Bollmann, die er in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Sanierungs- und Vergabeausschusses der Stadt geäußert hatte. Der Christdemokrat hatte dort moniert, dass die Kommunen der Egelner Mulde im Vorfeld in die Erarbeitung nicht einbezogen wurden.

Interessenten fragen häufig nach

Die Planungshoheit für den Aufbau derartiger Anlagen liege weiterhin bei den Kommunen, betonte der Bau- und Ordnungsamtsleiter Sascha Josuns auf Anfrage des Ratsvorsitzenden und Bördeaue-Bürgermeisters Peter Fries (CDU). „Die Gemeinde Bördeaue kann jederzeit Stellung nehmen. Ihr habt die absolute Macht“, so Sacha Josuns.

Es komme alle paar Monate ein Interessent, der sich in der Kommune auf diesem Gebiet engagieren wolle, dem aber die vorhandenen Flächen zu klein seien, sagte Peter Fries. Dem Gemeinderat sei es darum gegangen, dass die vorhandenen Gewerbestandorte in der Gemeinde Bördeaue für die Ansiedlung von Investoren erhalten bleiben.

Auf Ackerflächen gehe das nicht außer bei Photovoltaikanlagen, deren Standort zugleich auch landwirtschaftlich genutzt wird, sagte Michael Stöhr. Das sieht zum Beispiel ein Projekt in Egeln-Nord vor.

Konzept kostet rund 15.000 Euro

Die Endfassung des rund 15.000 Euro teuren Konzeptes soll nach der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen dem Verbandsgemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden, kündigte der Rathauschef an. Die Verbandsgemeinde verfolgt damit das Ziel, größere Photovoltaik-Freiflächenanlagen an wenigen Standorten innerhalb der Mitgliedsorte zu konzentrieren, um einer ungeordneten Entwicklung dieser flächenintensiven Anlagen vorzubeugen und um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. Bei der Suche nach geeigneten Standorten wurden die Flächen berücksichtigt, auf denen vergütungsfähiger Strom aus Sonnenenergie gewonnen werden kann.

Das Konzept könne nach seiner endgültigen Beschlussfassung durch den Rat jederzeit geändert werden, sagte Amtsleiter Sascha Josuns. „Das ist nicht in Stein gemeißelt.“ In diesem Zusammenhang verwies der Ressortchef darauf, dass die Verbandsgemeinde, was die erneuerbaren Energien, insbesondere die Solarenergie, anbelangt, sehr gut aufgestellt sei. Denn es gebe bislang 16 im Betrieb befindlichen Photovoltaik-Freiflächenanlagen an sieben verschiedenen Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 100 Hektar und einer Gesamtleistung von 19.237 Kilowatt-Peak.

Diese befinden sich laut dem Marktstammdatenregister in der Stadt Egeln sowie in den Gemeinden Westeregeln, Wolmirsleben und im Ortsteil Unseburg der Gemeinde Bördeaue, wobei die größte Fläche in Westeregeln mit 59,5 Hektar für diese umweltfreundliche Form der Energiegewinnung in Anspruch genommen wird.

Schutzgebiet für die Großtrappen notwendig?

Von dieser beachtlichen Zahl sei er überrascht gewesen, sagte der Fraktionschef von SPD/Freie, Manfred Püchel, der die Erarbeitung eines solchen Plans begrüßte. Er bat die Verwaltung darum, eine Liste mit den kommunalen Gebäuden vorzulegen, auf denen Solarmodule installiert werden könnten. Das sicherte Sascha Josuns ihm zu. In Anspielung auf die Einschränkungen, die das Schutzgebiet für die Großtrappen im Raum Etgersleben mit sich bringt, sagte Manfred Püchel, dass es immer wieder als Argument vorgebracht werde. „Wir schleppen die Trappen immer mit. Doch es gibt gar keine mehr“, so der Kommunalpolitiker, der in Etgersleben wohnt. Er habe seit den 1950er Jahren noch keines der Tiere gesehen, die mit einem Gewicht von bis zu 16 Kilogramm zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt gehören.

Detlef Kasten (Fraktion SPD/Freie) sagte unter Hinweis auf die Pläne für einen Solarpark vor dem Ortseingang Etgersleben aus Richtung Egeln-Nord gegenüber vom Windpark Etgersleben, für ihn sei es recht bedrückend, wenn man zwei Kilometer durch einen Photovoltaik-Wald fahre und auf der anderen Seite die Windräder seien. „Mit Photovol-taikanlagen schaffen wir keine Arbeitsplätze“, sagte er.

Christian Meyer (Fraktion SPD/Freie) findet das Vorgehen der Verbandsgemeinde gut. Es gebe spannende Konzepte zum Beispiel mit einem 100 Meter Blühstreifen in Etgersleben.