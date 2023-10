Nach der Wandgestaltung im Egelner Waldbad locken nun nicht nur in der Ferienzeit spannende Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung in das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum nach Egeln.

Was Kinder in der neuen Kreativ-Werkstatt alles basteln können

In der „Kreativ-Werkstatt“ im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Egeln können sich die Mädchen und Jungen der Egelner Mulde unter Anleitung mit kreativen Angeboten wie Keramikmalerei, Fototassengestaltung, Schmuckbasteln sowie mit dem Gestalten von Herbst- und Halloween-Dekorationen beschäftigen.

Egeln. - Über das Bundesförderprogramm „Das Zukunftspaket – für Bewegung, Kultur und Gesundheit“, welches die Lebenshilfe Bördeland gGmbH erfolgreich für die Egelner-Mulde beantragt hatte, können in der Verbandsgemeinde bis zum Jahresende etliche Vorhaben zur Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit in Angriff genommen werden. Dafür stehen Fördermittel in Höhe von 124.000 Euro zur Verfügung.

Bleibendes geschaffen

Dazu gehörte auch die Neugestaltung der Wand im Waldbad in Egeln durch Schüler der Ganztagsschule an der Wasserburg in der vergangenen Woche während der Herbstferien. Professionell unterstützt wurden die Jugendlichen, die sich vorher Gedanken über die möglichen Motive gemacht hatten, von Experten der Firma „Strichcode“ aus Magdeburg. „Das ist wirklich ganz hervorragend geworden. Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) in der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus und dankte den Akteuren. Damit sei etwas Bleibendes geschaffen worden.

Die Kinder erhalten in der Kreativ-Werkstatt zahlreiche Angebote für eine spannende und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. (Foto: Steffen Körtge)

Ein weiteres interessantes Projekt ist Anfang Oktober mit großer Teilnahme begonnen worden. Dabei handelt es sich um die Kreativ-Werkstatt, die im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum ihre Türen geöffnet hat. „Dahinter verbirgt sich ein angeleiteter Workshop mit kreativen Angeboten, wie zum Beispiel die Keramikmalerei, die Gestaltung von Fototassen, das Basteln von Schmuck sowie das Gestalten von Herbst- und Halloween-Dekorationen“, sagte der pädagogische Leiter des Kinder- und Jugendfreizeitzentrums Steffen Körtge der Volksstimme. Angeboten werden die Aktivitäten von Martina Huhnstock, die bereits seit Jahren über den Kreissportbund und die Sportjugend im Salzlandkreis kreative Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche parat hat. Und das auch zukünftig als Kleinunternehmerin anbieten möchte.

Angebote sind kostenfrei

Wie Steffen Körtge informierte, findet die Kreativ-Werkstatt in zwei Blöcken in Egeln statt. „Die Angebote konnten per Anmeldung täglich in den Herbstferien von 14 bis 18 Uhr wahrgenommen werden. Zusätzlich werden wir die Kreativ-Werkstatt auch nach den Ferien bis zum 1. Dezember immer freitags bei uns im Haus öffnen“, sagte der Leiter des Zentrums.

Das Tolle ist aus seiner Sicht, dass sämtliche Angebote über das Förderprogramm für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aus den Mitgliedsorten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde komplett kostenfrei sind. „Das bedeutet, dass die Kinder ihre kreativen Ergebnisse auch allesamt behalten dürfen“, so Steffen Körtge.

Am Montag Halloween-Party

In diesem Zusammenhang verwies er auch auf den großen Einsatz vieler engagierter Menschen. „Ich bekomme ja hautnah mit wie viele Menschen hier mit viel Tatendrang an der Umsetzung der Projekte beteiligt sind. Täglich schauen wir in leuchtende und stolze Kinderaugen und das erfreut uns am allermeisten“, berichtete der pädagogische Leiter der Volksstimme nicht ohne Stolz.

Seinen Worten zufolge wird am kommenden Montag, 30. Oktober, im Rahmen der „Kreativ-Werkstatt“ auch eine Halloween-Party im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Egeln stattfinden. Mit einem DJ, Hüpfburg, kostenfreier Verpflegung und jeder Menge Spaß für die kleinen und großen Besucher.

„Hier kommen viele Kinder und Jugendliche aus den Projekten noch einmal zusammen. Gleichzeitig entstehen neue soziale Kontakte, was ein nicht zu unterschätzender wichtiger Effekt dieser Projekte ist“, sagte Ines Wortmann, Mitarbeiterin der Einrichtung.