Was Nadja Beinert mit ihrer Heimat verbindet

Staßfurt - Nadja Beinert freut sich darauf, bald wieder in ihrer Geburtsstadt zu sein. Die Staßfurterin, die heute in Erfurt lebt, verbindet viel mit ihrer Heimat, vor allem mit der Geschichte. „Wenn ich nach Hause komme und meine Mutter besuche, dann mache ich immer einen Rundgang durch die Stadt. Oder fahre an die Orte meiner Kindheit.“