Was Pilzsammler aus dem Salzlandkreis über Beratungsstellen, Verbote für Schutzgebiete und radioaktive Maronen wissen müssen

Staßfurt - Wer vom Altkreis Staßfurt aus Pilze sammeln will, der fliegt meist aus – in die Waldgebiete der Letzlinger Heide oder in den Harz, manchmal sogar in den Fläming oder die Dübener Heide. Auch in kleineren Waldstücken und selbst im Park vor der eigenen Haustür hat der eine oder andere seine Geheimstellen. Was bis jetzt feststeht: 2021 war und ist noch bis Anfang November ein gutes Pilzjahr.