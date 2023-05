Ministerpräsident Reiner Haseloff war am Freitagmorgen der Ehrengast bei der offiziellen Einweihung der sanierten Ludwig-Uhland-Schule in Staßfurt. Warum dieser Tag und der prominente Gast die Schulleiterin Kathrin Hartmann für vieles entschädigten.

Was Reiner Haseloff von der neuen Uhland-Schule im alten Bau hält

Ministerpräsident in Staßfurt

Ministerpräsident am Whiteboard: Reiner Haseloff in der Klasse 1a der Ludwig-Uhland-Grundschule.

Staßfurt - Viel freundlicher hätte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gar nicht begrüßt werden können als am Freitagmorgen in der Ludwig-Uhland-Schule. „Das ist der Tag, auf den wir so lange gewartet haben“, sagte Schulleiterin Kathrin Hartmann. „Und dass Sie, Herr Ministerpräsident unserer Einladung dazu gefolgt sind, ist für uns die Krönung.“ Manchmal, fügte Hartmann schmunzelnd hinzu, könne man ja den Eindruck bekommen, dass Staßfurt „für viele immer ganz weit weg“ sei: „Heute aber stehen Staßfurt und unsere Schule durch Ihren Besuch im Mittelpunkt.“