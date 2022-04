Was soll in Hecklingen und der Egelner Mulde ab 2023 investiert werden?

Die Interessengruppe Börde, Bode, Auen, in der sich die Städte Staßfurt und Hecklingen sowie die Verbandsgemeinde Egelner Mulde um Leader-Fördermittel für die Region bemühen, ruft dazu auf, bis zum 15. Juni weitere Investitionsprojekte für die Jahre ab 2023 zu melden.

Was sind sinnvolle Investitionen im Altkreis Staßfurt? Auch in Hecklingen sind Ideen gefragt.

Egeln - Investoren, Kommunen, Vereine und Bürger der Region haben in den letzten sechs Jahren dazu beigetragen, dass in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde bis heute über 30 Projekte über die Leader/CLLD-Region bewilligt werden konnten.