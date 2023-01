Was Staßfurts Citymanager für junge Leute plant

Stefan Beyer, Citymanager der Stadt Staßfurt, an der Halfpipe. Sie ist derzeit noch der einzige zentrale, öffentliche Anlaufpunkt für Jugendliche in der Bodestadt. Nach seinen Wünschen soll es in Zukunft mehr Angebote für junge Leute geben.

Staßfurt - Purzelbaum, Pleitegeier, Sternchen oder Beverly. Früher gab es in Staßfurt eine große Auswahl an Diskotheken und Bars. Heute sucht man solche Angebote in der Bodestadt vergeblich. Ändert sich das in Zukunft? „Wir haben das Thema bei uns auf der Agenda und schauen, wo wir Treffpunkte für Jugendliche organisieren können. Sei es draußen oder aber auch Gewerbe speziell für junges Publikum“, sagt Staßfurts Citymanager Stefan Beyer während eines Rundgangs durch die Innenstadt. In der Steinstraße soll es schon bald neue Gastronomie geben.