Was tun bei zu viel Geld auf dem Konto?

Bargeld in Bankschließfächern zu deponieren, um Strafzinsen zu umgehen? Was der Geschäftsführer des WAZV Bode-Wipper Staßfurt eher im Scherz gesagt hat, ist durchaus ein interessantes Thema, auf das ein Sparkassen-Experte Antworten hat.

Staßfurt - Da hatte Andreas Beyer ja was geäußert vorm Rat der Egelner Mulde. Von wegen das, was der Wasser- und Abwasserzweckverband auf der hohen Kante hat – immerhin würde der WAZV 20000 Euro Strafzinsen bezahlen – lieber in einem Bankschließfach unterzubringen... „Das habe ich mit großem Augenzwinkern gesagt“, klärte Beyer im Nachgang der jüngsten Verbandsversammlung in Staßfurt auf.