Was tun gegen die Raser in Löderburg?

Anwohner fordern Maßnahmen für die Breite Straße in Löderburg zwischen Gemeindehaus und Bodebrücke.

Die Breite Straße zwischen Gemeindehaus und Bodebrücke in Löderburg ist viel befahren. Könnten Bodenschwellen helfen?

Löderburg - Regeln gelten scheinbar für einige Autofahrer gar nicht mehr. Anwohner in der Breiten Straße in Löderburg müssen jedenfalls wohl nicht den Fernseher anmachen, um Formel 1 zu sehen, sondern einfach nur aus dem Fenster zu schauen. „Das ist eine Rennstrecke“, sagte Anwohner Marko Fuhrmann im Ortschaftsrat Löderburg. „Das Pflaster ist laut, es wird zu schnell gefahren. Die Straße ist der Traglast nicht gewachsen, die 30er-Schilder werden nicht wahrgenommen. Wenn ich einparken will, wird es komisch.“