Was wird aus 250000 Euro Kita-Außenstände in Staßfurt?

Lenkt der Stadtrat in Staßfurt ein und erfüllt die Leistungsverträge mit dem Kinderhaus St. Martin? Es geht für die Jahre 2017 bis 2020 um 250000 Euro.

Das Kinderhaus St. Martin in Staßfurt.

Staßfurt - Eine vier Jahre währende Geschichte findet offensichtlich ihr Ende. Der Stadtrat Staßfurt hat in seiner jüngsten Sitzung, die im so genannten schriftlichen Umlaufverfahren bis zur Abstimmung quasi acht Tage dauerte, mehrheitlich dafür gestimmt: Die Stadt Staßfurt soll ihr Einvernehmen zu den Leistungs-Entgeltverträgen mit dem Träger des Kinderhauses St. Martin Staßfurt erteilen. Dabei ging es um Verträge mit der katholischen Pfarrei St. Marien Staßfurt als Trägerin für die Jahre 2017 bis 2020 und offene Beträge in Höhe von insgesamt 250000 Euro.