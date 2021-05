Denkmal Was wird aus dem alten Denkmal in Groß Börnecke?

Die Zukunft des Denkmals für die im ersten Weltkrieg verstorbenen Männer der Gemeinde Groß Börnecke ist weiter ungewiss. Jetzt will der Ortschaftsrat die Bürger des Ortsteils per Stimmzettel in die Entscheidungsfindung einbeziehen.