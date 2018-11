Ein Radfahrer hat festgestellt, dass die Bode milchig-weiß erscheint. Von der Hohenerxlebener Brücke sah das so aus. Foto: Franziska Richter

Das Wasser der Bode in Staßfurt verändert sein Aussehen. Radfahrern und Spaziergängern fällt eine milchig-weiße Trübung auf.

Staßfurt l Ein Naturfreund aus Staßfurt, der wegen „Anfeindungen“ bei Wortmeldungen zu diesem Thema anonym bleiben möchte, sorgt sich um den Zustand der Bode. Bei einer Radtour Anfang Oktober 2018 hat er festgestellt, was weiteren Bürgern auch aufgefallen war: Die Bode war ab Staßfurt stark milchig-weiß getrübt. Dies war sichtbar bis Hohenerxleben und „auch in Neugattersleben“ noch, berichtet unser Leser. „Bedingt durch den niedrigen Wasserstand der Bode verdünnt sich das Ganze auch nach mehreren Kilometern nicht“, berichtet unser Leser weiter. „Die helle Brühe“ müsse aufgrund von industriellen Einleitungen entstanden sein, so seine Vermutung.

Das Umweltamt des Salzlandkreises verweist bei einer Anfrage der Volksstimme auf die übergeordnete Behörde, denn auch dort werden industrielle Einleitungen in den Fluss als Ursache zunächst vermutet.

Zuständig für solche Einleitungen und deren Überwachung ist das Landesverwaltungsamt als obere Wasserbehörde, das Aufklärung über das milchige Aussehen der Bode schaffen kann.

Schutz der Bode

„Es handelt sich um eine Einleitung von Abwasser aus der Herstellung von Soda. Die Einleitung ist wasserrechtlich zugelassen“, teilt Gabriele Städter, Sprecherin im Landesverwaltungsamt, mit. 282.886 Tonnen Chloride (Beispieljahr 2016) werden jährlich als Abwasser aus der Produktion in die Bode eingeleitet - bei der Sodaproduktion wird aber auch Kalk in großen Mengen benötigt. Das Verfahren ist vom Land genehmigt und das Unternehmen plant in Zukunft, die Einleitungen zum Schutz der Bode zu minimieren.

Dabei tritt die milchige Trübung der Bode nicht immer auf, sondern nur in Ausnahmefällen. Die Sprecherin vom Landesamt erklärt das Phänomen weiter: „Das Abwasser des Sodawerks ist sehr kalkhaltig. Dieser Kalkanteil ist für die ‚milchige‘ Trübung der Bode ursächlich.“ Weil die Bode Anfang Oktober einen extrem niedrigen Wasserstand hatte, sei die Verdünnung des Abwassers durch die „außergewöhnlich geringen Durchflussmengen der Bode wesentlich geringer als üblich“ gewesen. Die „Färbung“ sei deswegen über eine längere Strecke bemerkbar gewesen.

Keine Äußerung

Die Ciech Soda Deutschland selbst will sich in dieser Sache nicht offiziell äußern. Dennoch hat das Unternehmen schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass es nicht pauschal für alle Belastungen des Flusses verantwortlich gemacht werden kann.

Denn es ist nicht nur die Ciech Soda, die Abwasser aus der Produktion in den Fluss leitet. Ganze 60 Firmen, Ortschaften oder sonstige Einrichtungen haben in Staßfurt Genehmigungen, um nicht mehr gebrauchtes Abwasser auf diese Weise zu entsorgen. Auch die Stelle an der Salzrinne, wo das Produktionsabwasser der Soda einläuft, soll mehrere Unternehmen gleichzeitig bedienen.

Kalk im Wasser?

Im Landesverwaltungsamt hat man deshalb noch einmal auf Anfrage der Volksstimme Rücksprache gehalten. „Nein, unser Fachreferent kann sich keine andere Ursache als diese für die Erscheinungen erklären“, berichtet Gabriele Städter erneut.

Wichtig bei dem Thema: Kalk im Wasser ist nicht direkt schädlich für Tier oder Mensch. Kalk kommt in der Region natürlich als Sedimentgestein vor.