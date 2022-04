Wasser- und Abwasserverband Staßfurt legt 1,2 Millionen Euro Gewinn auf die hohe Kante

Was der WAZV Bode-Wipper unternimmt, um Prozessabläufe in seiner Kläranlage (Foto) zu optimieren, beschrieb Geschäftsführer Andreas Beyer unter anderem mit 50000 Euro Einsparungen bei Schlamm-Entsorgungs- und Stromkosten. Das betreffe allein den Zeitraum der vergangenen vier Monate.

Staßfurt - Die Summe an Jahres-Überschuss hört sich groß an. Die 1,2 Millionen Euro erwirtschaftete der Verband allerdings insgesamt, also sowohl in der Abwasser- als auch in der Trinkwassersparte. Beim Kunden kommt das (noch) nicht an.