Im August 2019 gaben sich die aus Westeregeln stammende Anne Ehrhardt und Stefan Friedrich aus Gommern/Vogelsang unter freiem Himmel auf der Wasserburg in Egeln das Ja-Wort. Der Standesbeamte der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Uwe Lachmuth, verhalf dem Paar zum Eheglück. Foto: René Kiel

Auf der Wasserburg in Egeln sieht es in diesem Jahr mit Hochzeiten wegen der Corona-Pandemie momentan mau aus.

Egeln l Die Corona-Krise macht es auch den Paaren, die den Bund fürs Leben schließen wollen, schwerer, diesen Höhepunkt in ihrem Leben gebührend zu feiern. „Eheschließungen können grundsätzlich durchgeführt werden, allerdings nur im engsten Familienkreis, also nur mit Eltern, Kindern und Trauzeugen – und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes“, sagte der Leiter des Bürgerservice der Verbandsgemeinde Egelner Mulde Sascha Josuns unter Hinweis der Dritten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Sachsen-Anhalt vom 2. April.

Trauungen führt die Verbandsgemeinde momentan nur im Egelner Rathaus durch, aber nicht mehr in dem speziell dafür hergerichteten Zimmer auf der Wasserburg. „Einige Paare haben ihren Eheschließungstermin aufgrund der Situation bereits verschoben“, sagte Sascha Josuns. Ob die geplanten Open-Air-Trauungen in diesem Jahr stattfinden, kann der Chef des Bürgerservice derzeit leider nicht beantworten. „Da muss die weitere Entwicklung der Lage abgewartet werden“, sagte er der Volksstimme.

Den Planungen des Standesamtes zufolge sind Eheschließungen unter freiem Himmel auf der romantischen Wasserburg in Egeln an den beiden Sonnabenden 27. Juni und 22. August möglich. Für den 27. Juni sei bisher bereits ein Termin vergeben worden und für den 22. August bisher vier. Also gebe es noch ausreichend freie Termine, sagte Josuns.

Die Möglichkeit, im Minneturm der Burg zu heiraten, besteht erst seit einigen Jahren, was bei einer sommerlichen Witterung ohne Regenschauer auch ein ganz besonderes Ereignis ist, rührte der Standesbeamte Uwe Lachmuth bereits im Sommer 2018 die Werbetrommel für die beliebten Open-Air-Trauungen.

Dazu kommen die Paare von weit her nach Egeln. „Umrahmt von alten Mauern und von Trauerweiden und Linden gesäumt findet man hier einen ganz besonderen Flair“, so Lachmuth.

Auch der freie „Anmarschweg“ dorthin für das Brautpaar bietet sich an, sich hier schon mal ganz besonders den Gästen zu präsentieren oder auch mit einer stattlichen Kutsche oder mit einem schmucken Oldtimer vorzufahren.

„Damit die Open-Air-Hochzeiten auch in einem ansprechenden Niveau durchgeführt werden können, werden diese von einem Veranstalter begleitet, der den Bereich ausgestaltet, mit Blumen schmückt und auch die Lieblingsmusik des Paares einspielt. Gern können sie auch Livemusik mitbringen“, so Lachmuth.

Die Zahl der Eheschließungen fällt in diesem Jahr mit vier Trauungen etwas geringer aus als im vergangenen Jahr, wo sich zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Paare das Ja-Wort gegeben hatten.

Wie der Chef des Bürgerservices der Volksstimme weiter mitteilte, gibt es derzeit in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zwei Standesbeamte. „Perspektivisch soll auf drei erhöht werden. Der dazu notwendige Lehrgang findet voraussichtlich im Mai statt“, sagte Sascha Josuns.