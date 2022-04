Wasserburg Egeln: Wieder Trauungen unter freiem Himmel

Egeln - In diesem Jahr haben sich in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde bereits insgesamt 42 Paare das Ja-Wort gegeben. „Durch die Corona-Pandemie lief es in diesem Jahr sehr schleppend an“, sagte die Leiterin des Bürgerservices Anita Nitschke. Viele Paare hätten sich mit einer Terminplanung zurückgehalten, weil sie nicht wussten, wie die Regeln in einem halben Jahr sind.