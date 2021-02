Acht Anleger für Wassertouristen auf der Bode sollen zwischen Etgersleben und Nienburg geschaffen werden.

Staßfurt l Auch wenn die Bode zuletzt mehr mit einem Negativ-Image behaftet schien. Sie ist ein Naturidyll. Wer mal mit dem Kanu auf dem Flüsschen aus dem Harz unterwegs war, wird das bestätigen.

Kanutouristik-Unternehmer Boris Funda warb schon 2006 mit der Idee, zumindest an seiner damaligen Station hinterm Kaiserhof, eine Anlegestelle zu schaffen. Er scheiterte an verschiedenen Behörden und ist jetzt recht zufrieden, sich in Bernburg an der Saale niedergelassen zu haben.

Der Salzlandkreis und die Stadt Staßfurt haben derweil die Idee von Funda aufgegriffen und können seit zwei Jahren erste Erfolge vorweisen. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hat mittlerweile Ein- und Ausstiege Am Schütz in Staßfurt und am Rothenförder Wehr (Salzland-Kurier berichtete) geschaffen.

Jetzt hofft der Salzlandkreis auf weitreichende Förderung vom Land für sein fast 900.000 Euro teures Vorhaben zur Errichtung von Bootsanlegestellen an acht Standorten, in Etgersleben, Wolmirsleben, Unseburg, Löderburg, Staßfurt, Hohenerxleben, Löbnitz und Nienburg, wie Pressesprecherin Marianne Bothe mitteilt.

Ein Förderantrag über die Gemeinschaftsaufgabe zur Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur sei an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt gegangen. Künftig soll die Bode in der Tourismusroute Blaues Band eine deutliche Rolle im Land einnehmen und zur Vermarktung der Region im Sinne eines naturnahen, sanften, aber aktiven Tourismus‘ beitragen.

„Wir machen Wasserwanderern neue Angebote“, fasst Landrat Markus Bauer das Projektziel zusammen, „verknüpfen mit Wegen der Radwanderer und anderer Erholungssuchender. Wer Ruhe sucht und kleine Herausforderungen nicht scheut, kann die Flusslandschaft und ihre reizvolle Umgebung neu entdecken“, wirbt der Landrat für die Region. Jeder Euro zur Tourismusförderung stärke die örtliche Wirtschaft.

Für Boris Funda ist das wie Balsam für die Ohren. „Ich habe mich gefreut über diese Info und stehe in engem Kontakt mit dem Wirtschaftsförderer des Salzlandkreises. Hoffen wir, dass es für die Bode nicht zu spät ist.“ Ein ähnliches Projekt gebe es für die Saale.

Der Kanutouristiker, der zwar Staßfurt mit seinem Unternehmen gen Bernburg verlassen hat, es aber noch immer Bodetramp nennt, hofft zudem, dass künftig auch innovative Dinge wie Kanu-Fisch-Pässe auch in Sachsen-Anhalt Einzug halten. In Staßfurt und Rothenförde sei das leider verpasst worden. Nach der zuletzt vierjährigen Durststrecke an der Bode, nicht zuletzt wegen der Brückenbaustellen, sieht er Chancen. Aber auch zu beachtende Hinweise. Wie die Frage, warum in Neugattersleben kein Anleger geplant ist. Immerhin gebe es dort das Acamed-Ressort. Was Funda aber noch wichtiger erscheint, ist der Gedanke, dass möglicherweise das Bode-Wehr in Nienburg verschwinden soll. „Da kriegen wir richtig Probleme, was die Wasserstände betrifft“, ist der Kanufreund überzeugt und meint neben den wasserabhängigen Auenwald-Beständen auch die Befahrbarkeit der Bode unterhalb Staßfurts. „Ein knapper Meter weniger Wasser wäre eine ökologische Katastrophe.“

Und schon jetzt sei die Sandbank an der Brücke Steinstraße so gewachsen, dass man sie hier kaum noch mit dem Kanu passieren kann. „Wollen wir eine Bode als Rinnsal verhindern, sollte die Stadt Staßfurt hier auf das LHW einwirken. Sonst können wir noch so viele Ein- und Ausstiege bauen“, warnt Boris Funda.

Dass überhaupt etwas passiert, freut ihn dennoch und das würden auch Gastronomen wie die Wirtin vom Landhaus begrüßen, ergänzt er noch. Derer Biergarten liegt schließlich am Staßfurter Bode-Ufer.

Mit im Boot sind bei dem Bodeprojekt auch Anliegerkommunen über Vereinbarungen für die Nutzung gemeindeeigener Grundstücke und Kostenbeteiligungen.

Für erste belastbare Planungen für die Antragstellung ist der Landkreis bereits in Vorleistung gegangen. 95 Prozent der Gesamtinvestition zur Errichtung von Treppenanlagen mit Gleitschienen für die Boote möchte der Salzlandkreis am Ende über die Gemeinschaftsaufgabe zur Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur abrechnen. Wenn alles klappt mit Bewilligung, Baugenehmigung, soll es 2022 losgehen.

Geplante Bode-Kanu-Treppen: Etgersleben, linksseitig vor Brücke Kirche; Wolmirsleben: rechtsseitig vor Straßenbrücke (nach Tarthun); Unseburg: linksseitig nahe Bahnhofstraße; Löderburg: linksseitig vor Brücke zum Löderburger See; Staßfurt: rechtsseitig (ehemals Bodetramp); Hohenerxleben: linksseitig an Straßenbrücke; Löbnitz: linksseitig (hinter Pflegeheim); Nienburg: linksseitig vor Bodebrücke.