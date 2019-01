Wie sich die Stadt Staßfurt am PC und auf dem Smartphone präsentiert.

Staßfurt l Handy raus, schnell nachgucken, was in der Stadt eigentlich so los ist. Denn das Internet, so denn der Empfang gut ist, ist in jeder Hosentasche oder Handtasche schnell verfügbar. Die Zahl der Smartphone-Nutzer ist sprunghaft angestiegen. Da ist es auch für Städte wichtig, sich nach außen auf dem kleinen Display für Außenstehende, aber auch Einheimische, gut zu präsentieren.

Wie ist das in Staßfurt? Wie funktioniert die Homepage der Stadt eigentlich auf dem Handy? Auf den ersten Blick nicht viel anders als in den heimischen Stuben auf dem normalen PC. Neben dem wechselnden großflächigen Bild, das Lust machen soll, finden sich verschiedene sogenannte Reiter. Diese heißen „Wo finde ich was?“ oder „Online Stellenmarkt“. Was auf dem Smartphone bis vor kurzem auffiel: Der Reiter zum Bürgermelder fehlte. Über diesen können Bürger der Stadt melden, wenn ihnen Schlaglöcher oder Müllverkippungen auffallen. Nach einem Hinweis der Volksstimme wurde dieser Reiter nun auch flugs auf dem Handy draufgespielt.

Vorbild Schönebeck?

Und doch wirkt die Homepage auf den ersten Blick nicht so aufgeräumt wie am PC. Was vor allem an der Vielzahl der Reiter liegt. „Die Seite passt sich automatisch der Displaygröße an, hier sind wir auf dem aktuellen Stand “, sagt Oberbürgermeister Sven Wagner. Vielleicht ist da aber die Stadt Schönebeck ein Vorbild? Denn dort gibt es frappierende Unterschiede zwischen der Ansicht auf dem Handy und am PC. Die überarbeitete Version der Webpräsenz wird über einen Drittanbieter betreut. Die Seite wirkt kompakter und benutzerfreundlicher. Ein paar Inhalte fehlen zudem. Die Handyversion konzentriert sich auf die wichtigen Funktionen.

Ginge so etwas auch für Staßfurt? „Eine City-App über einen Drittanbieter oder unseren CMS-Anbieter wäre grundsätzlich denkbar“, teilt die Stadt mit. „Wichtig dabei wäre, dass keine doppelte Datenpflege entsteht.“ Derzeit gibt es also keine konkreten Bestrebungen, den Internetauftritt auf dem Smartphone zu verändern. Aber im Hinterkopf ist die Neuausrichtung.

Grundsätzliche Überlegungen zur Neugestaltung der Plattform gibt es aber seit 2017 trotzdem. Zum Beispiel will sich die Stadt Staßfurt ein neues Logo geben, das auf Briefen, Flyern, aber auch auf der Homepage für die Salzstadt werben soll und als „Corporate Design“ die Stadt einheitlich nach außen vertreten soll. Das Logo geht weg von der Bode und hin zur geschichtlichen Bedeutung als Bergbaustadt. Das Rad im Logo versinnbildlicht dabei ambivalent den wirtschaftlichen Wandel. Grafikdesigner Philipp Körner entwickelte zudem zum Hauptlogo verschiedene Nebenvarianten, die bei bestimmten Anlässen gezeigt werden können. Diese könnten Bezug zur Kultur oder zum Sport herstellen. So vielfältig wie die Stadt Staßfurt, ist auch das Logo.

Im Moment ist das neue rote Logo noch in der Abstimmungsphase. Im Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben wurde das Logo durchgewunken, im Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport fiel es allerdings im August 2018 durch, weil es „Anpassungswünsche gab“, wie Sven Wagner sagt.

Wenn diese aufgenommen sind, geht das Logo erneut in die Ausschüsse und danach in den Stadtrat. Wann das Logo nun kommen soll? „Zeitnah“, sagt Wagner. Und dann konkreter: „Unser Ziel ist es, Mitte des Jahres damit durch zu sein.“