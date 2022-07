Weihnachten im Salzland: Der Blick nach Bethlehem lohnt

Liebe Leserinnen und Leser, auf der Suche nach einem Buch im Regal bleibt mein Blick an einem Titel hängen: „Zwischen Tradition und neuem Anfang“. Ich habe es vor Jahren gelesen. Es handelt von Geschehnissen im 18. Jahrhundert. Jetzt spricht mich der Titel aber aus einem ganz anderen Grund an, denn es wird Weihnachten 2021. Ein Fest zwischen Tradition und neuem Anfang. So jedenfalls empfinde ich diese Tage in verschiedener Hinsicht.