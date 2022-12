Weihnachten Weihnachtsmarkt in Egeln und Unseburg

In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde finden nach zweijähriger Coronapause wieder Weihnachtsmärkte statt. Am Wochenende luden nicht nur Westeregeln, sondern auch Egeln und Unseburg die Einwohner dazu ein, sich in Weihnachtsstimmung bringen zu lassen.