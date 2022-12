Weihnachtsmarkt in Hecklingen öffnet nach Pause seine Pforten

Hecklingen - Am Sonnabendnachmittag öffnete in Hecklingen erstmals seit zwei Jahren wieder ein Weihnachtsmarkt seine Pforten. Der Platz vor der evangelischen Kirche St. Georg und Pancratius sowie das Gotteshaus selbst boten dafür eine malerische Kulisse. Als Veranstalter fungierte der Freundeskreis zum Erhalt der Basilika in Zusammenarbeit mit der Ortswehr, der Grundschule, der Klusstiftung Schneidlingen, der Lebenshilfe, der Sparkasse und Gewerbetreibenden aus Hecklingen und Staßfurt.