Elf Jahre nach dem Verkauf der Salzland-Kliniken geht der Streit zwischen der Kommune und dem Schweizer Gesundheitsdienstleister in eine neue Runde. Was der Kreistag jetzt entschieden hat.

Bernburg - Salzlandkreis kontra Ameos heißt es bald doppelt am Landgericht Magdeburg. Denn der Kreistag hat in nichtöffentlicher Sitzung jeweils einstimmig beschlossen, zwei Klagen gegen den schweizerischen Gesundheitskonzern einzureichen. Das sagte Landrat Markus Bauer (SPD) auf MZ-Anfrage. Elf Jahre nach dem Verkauf der finanziell angeschlagenen Salzland-Kliniken an die Züricher geht der Streit um die Vereinbarungen im Kaufvertrag in eine neue Runde.