Streit am Schachtsee Weiterbetrieb des Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben möglich

Wie geht es weiter mit dem Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben? Mit dieser wichtigen Frage beschäftigt sich der Runde Tisch im Saal des Dorfgemeinschaftshauses „Zum Adler“ in Wolmirsleben.