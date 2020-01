Das Saale-Wehr in Calbe. Foto: Thomas Höfs

Am Saale-Wehr in Calbe haben Kinder eine Handgranate gefunden.

Calbe l Beim Spielen im Bereich des Wehres am Markt in Calbe (Salzlandkreis) haben Kinder eine Handgranate aus dem II. Weltkrieg gefunden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag (19. Januar).

Die Kinder hatten sofort einen Erwachsenen über den Fund der Granate informiert und zum Glück vorher auch nichts angefasst. Die Mutter informierte ordnungsgemäß die Polizei. Diese setzte den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf das Fundstück an.

Scharfer Sprengsatz

Die Experten stellten fest, dass es um eine US-amerikanische Handgranate handelte. Sie sei sogar noch sogar scharf gewesen, wies die Polizei auf ein lebensgefährliches Gefahrenpotenzial hin, das von dem 75 Jahre alten Sprengsatz ausgegangen wäre.

Die Fachleute brachten die Granate nach Magdeburg. Dort soll sie zusammen mit vielen anderen Fundstücken demnächst fachgerecht entsorgt wird.

Vorbildlich verhalten

Die Kinder in Calbe hätten sich vorbildlich verhalten und zumindestens einen Erwachsenen informiert, erklärte Polizeisprecher Marco Kopitz.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass derartige Funde unberührt bis zum Eintreffen der Spezialisten liegen bleiben sollten. Der Fundort sollte am besten abgesperrt werden. Der Transport zur nächsten Dienststelle, um den Fund dort abzugeben, sei nicht nur gefährlich, sondern nach aktuell gültigem Waffenrecht auch strafbar.