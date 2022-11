Wer fährt den Bus im Altkreis Staßfurt?

Fahren im Raum Staßfurt-Hecklingen bald keine Busse mehr? Offenbar will die Firma, die zuständig ist, es nicht mehr machen. Was bedeutet das für den Linienverkehr?

Der Busbahnhof in Staßfurt. Noch rollt hier der Linienbusverkehr. Doch es tut sich eine Versorgungslücke auf, soll doch der jetzige Subunternehmer seinen Vertrag mit der KVG frühzeitig beenden wollen.

Schönebeck/Staßfurt - Fährt im Altkreis Staßfurt bald wieder eine andere Busfirma für den öffentlichen Personennah- und Schülerverkehr? Noch ist nichts in Sack und Tüten. Aber wie die Volksstimme von mehreren Seiten erfahren hat, will das Busunternehmen aus Aschersleben, das seit etwas mehr als zwei Jahren für den Linienbusverkehr in der Region Staßfurt-Hecklingen zuständig ist, nicht länger dort unterwegs sein. Welche Folgen das haben könnte.