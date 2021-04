Wer vermisst rot-ummanteltes Kupferkabel?

Bernburg/Staßfurt fr

Das Polizeirevier Salzland ermittelt in Sachen Metalldiebstahl. Am Sonnabendvormittag hatte eine Zeugin an der Skaterbahn im Ahornweg in Bernburg beobachten, wie sich zwei männliche Personen an einem Gebüsch verdächtig zu schaffen machten.

Als sie die Zeugin entdeckten, flüchteten beide. Nachdem die Polizei informiert wurde, stellte sich heraus, dass in dem Gebüsch 16 Stränge rotummanteltes Kupferkabel lagen. Die Polizei vermutet, dass das Material nach einer Diebstahlshandlung dort gelagert wurde.

Das Salzlandrevier erbittet Hinweise zu den Tätern beziehungsweise zur Herkunft des sichergestellten Kupferkabels über die Telefon-Nummer (03471)3790.