Wer will in die Neundorfer Schule?

Neundorf - Es ist wieder still geworden in dem altehrwürdigen Backsteinbau. Die 250 Kinder der Staßfurter Uhlandschule haben mit den Winterferien nach viereinhalb Jahren ihr Provisorium verlassen, lernen nun endlich in der für über sechs Millionen Euro frisch sanierten und modernisierten Schule am Staßfurter Kirchplatz. Doch was wird nun aus dem Schulgebäude in Neundorf?