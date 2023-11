Freiwillige Helfer werden für eine Putzaktion am Sonnabend, 18. November 2023, am Staßfurter Stadtsee gesucht. Mittagessen für alle Teilnehmer lockt auch.

Wer will Stadtsee in Staßfurt mit verschönern?

Dieser Bewuchs am Staßfurter Stadtsee soll möglichst beseitigt werden beim Arbeitseinsatz am Sonnabend.

Staßfurt. - Wer packt mit an? Das fragen die Staßfurter Stadtverwaltung und die Salzlandsparkasse. Denn für den morgigen Samstag, 18. November, ist eine sogenannte Umfeldverschönerung am Stadtsee vorgesehen. Ab 9.30 Uhr soll vor allem der Bewuchs zwischen den Steinen im Uferbereich entfernt werden.

Jugendliche vom Glashaus mit dabei

Und wie Bürgermeister René Zok (CDU) berichtet, haben einige Jugendliche aus dem Jugendfreizeittreff Glashaus ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Allerdings könnten es noch einige helfende Hände mehr sein, die mit dazu beitragen, das Gelände am und um den Stadtsee in Staßfurt herum ansehnlicher zu machen und aufzuräumen. Darüber hinaus sollen auch noch die Infotafeln entlang des Sees von Graffitischmierereien befreit werden. Und nach Möglichkeit sollten die Helfer festes Schuhwerk tragen und nach Möglichkeit Handschuhe und eine Gartenschere mitbringen.

Treffpunkt ist am Samstag, 9.30 Uhr, am „Haus am See“ (Archiv/Bibliothek in der Rathausstraße 1). Um 12 Uhr sind alle Teilnehmer zu einem Mittagessen eingeladen. Gegen 14 Uhr soll der Einsatz beendet sein.