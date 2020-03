Die Schließung der Wertstoffhöfe in Staßfurt und Wolmirsleben sorgt für Ärger bei den Bürgern.

Staßfurt/Wolmirsleben l Helmut Lampe aus Staßfurt ruft in der Redaktion an: „Gerade jetzt, wo alle freie Zeit haben und im Garten arbeiten, die Deponien zu schließen – das ist Schwachsinn. Wo sollen wir hin mit dem Grünschnitt?“ Der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) des Salzlandkreises hatte mit Wirkung vom Sonnabend aufgrund der Coronakrise die Wertstoffhöfe in Staßfurt und Wolmirsleben bis auf Widerruf geschlossen.

Leser fordern, die Schließung der Wertstoffhöfe rückgängig zu machen. Kann die Entscheidung zurückgenommen werden? „Nein, die Entscheidung bleibt“, sagt der Leiter des KWB Ralf Felgenträger. „Wir müssen unsere Mitarbeiter jetzt konzentrieren, um ihre Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten.“

Schutz der Mitarbeiter

Das Personal dürfe sich nicht selbst infizieren, denn dann könne man im schlimmsten Fall gar keine Annahme mehr gewährleisten. „Wir sind froh, dass wir die drei anderen Standorte Aschersleben, Bernburg und Schönebeck überhaupt anbieten können und dort noch genug Mitarbeiter im Einsatz sind.“

Zum Thema freie Zeit und Garten: „Es tut mir leid, aber das funktioniert in Zeiten von Corona eben nicht.“ Der KWB kann im Moment noch die Grüngutabfuhr von zuhause aus aufrechterhalten, sprich man kann kleine Bündel Grünes, „haushaltsübliche Mengen“, neben die Mülltonne legen. „Das läuft weiterhin und wir nehmen das mit.“

Eine weitere Staßfurterin ruft anonym in der Redaktion an und bringt noch einen Aspekt ins Spiel: „Wenn jetzt alle nach Aschersleben fahren, entsteht dort Gedränge. Da kommen viele Menschen zusammen und können sich erst recht gegenseitig infizieren. Das ist unsinnig in Zeiten mit erhöhter Ansteckungsgefahr.“

Geordnete Abgabe

Auch hierauf hat Ralf Felgenträger vom KWB eine Antwort: „Nein, es herrscht eben kein Gedränge an unseren anderen drei Wertstoffhöfen. Wir halten dort keine Massenversammlungen ab. Wenn jeder Bürger dort einzeln mit seinem Auto vorfährt und im Auto bleibt, haben wir eine geringe Übertragungsgefahr.“

Man habe Vorsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter vor Ort getroffen. „Und gerade weil das Wetter jetzt so schön ist und viele Bürger zuhause in ihren Gärten aktiv sind, stocken wird an den Wochenenden unser Personal an drei Standorten Schönebeck, Aschersleben und Bernburg auf.“ Somit könne die Abgabe dort umso geordneter ablaufen.

Felgenträger weist die Kritik an den Schließungen zurück: „Ein wenig Verständnis erwarten auch wir bei der Abfallwirtschaft.“ Was die reguläre Müllabfuhr betrifft, gäbe es aktuell keine Probleme. „Diese läuft bis jetzt ohne Einschränkungen und wir sind froh, wenn wir diese weiterhin bewerkstelligen können.“

Mehr Müll in der Natur?

Helmut Lampe und weitere Leser befürchten, dass durch die Schließungen umso mehr Müll wild in der Natur landet. „Erst gerade eben habe ich gesehen, dass eine Ladung Müll an der Deponie Staßfurt abgekippt war“, erzählt er.

Felgenträger verurteilt solche Aktionen auf Schärfste: „Wir haben kein Verständnis für solch unkollegiales zwischenmenschliches Verhalten, das ist Egoismus ohne Gleichen!“

Die drei anderen Wertstoffhöfe im Salzlandkreis sind wie folgt geöffnet:

• Aschersleben, Wilslebener Chaussee: Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr

• Bernburg, Dessauer Straße 121: Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr

• Schönebeck, Welsleber Weg: Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr