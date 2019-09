Soll in Staßfurt ein neuer Wertstoffhof gebaut werden? Die Politiker begrüßen das, fragen sich aber, warum der alte keine Genehmigung hatte.

Staßfurt l Neuer Wertstoffhof in Staßfurt am Marnitzer Weg oder Ertüchtigung des bestehenden in der Hohenerxlebener Straße? Diese Frage wird auf Kreisebene derzeit diskutiert. Am 16. Oktober wird der Kreistag darüber befinden, aber schon beim Kreisentwicklungsausschuss am Mittwoch wurde hitzig diskutiert. Dabei stand auch eine grundsätzliche Frage im Raum: Wie konnte es sein, dass der Wertstoffhof ohne Genehmigung betrieben wurde? 2017 wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass keine Erzeugernummer vorliegt. „Mir fehlen die Worte. Das ist ein Unding“, meckert Johann Hauser (FDP/WIDAB). „Es wurde zu lange ausgesessen. Ich finde komisch, dass es jetzt bekanntgegeben wurde.“

Fraglich findet er den Zeitpunkt, weil parallel auch bekanntgegeben wurde, dass sich die Müllgebühren ab 2020 um über 40 Prozent erhöhen sollen. „Das finde ich nicht in Ordnung. Der Bürger blecht wie blöde“, so Hauser.

Auch Roger Stöcker (SPD/Grüne/WG) fragt sich, wie das mit der Genehmigung „in einem so durchorganisierten und reglementierten Staat unterm Radar laufen kann. Es ist fraglich, dass das nicht aufgefallen ist.“ Gleichwohl versteht er den Wunsch der Staßfurter, dass ein neuer Wertstoffhof gebaut wird. Dieser soll fünf Millionen Euro kosten. „Außerhalb von Staßfurt wird das in unserer Fraktion kritisch gesehen. Der Bürger darf nicht zu stark belastet werden“, sagt Stöcker.

Was kostet das den Bürger?

Das Angebot soll am Marnitzer Weg vergrößert werden. Auch Bauabfälle, Dachpappen und ab 2023 auch Schadstoffe sollen dann angenommen werden. Eine verkehrstechnische Ertüchtigung des alten Wertstoffhofs an der Hohenerxlebener Straße würde 300.000 Euro kosten. Dafür würden Grüngutannahme und Elektroaltgeräteannahme wegfallen.

Gerald Bieling (CDU) will sich ausrechnen lassen, was das den Bürger im Jahr kostet, wenn ein neuer Wertstoffhof gebaut wird. „Dann müssen wir die Varianten gegenüberstellen“, sagt er. „Generell begrüße ich aber Variante B. Eine Ertüchtigung an der Hohen- erxlebener Straße wäre nichts Halbes und nichts Ganzes.“

Für die Variante B setzt sich auch die Stadt Staßfurt selbst ein. „Es kann keinen anderen Plan geben“, sagt Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). „Ich bin seit Monaten im Austausch mit dem Kreis und dem Kreiswirtschaftsbetrieb und habe selbst bei der Suche nach Alternativen unterstützt.“ So kam die Variante Marnitzer Weg zustande. Das Gelände dort gehört bereits dem Kreis. Auch im Stadtrat appellierte Wagner an die Kommunalpolitiker aus Staßfurt, sich im Kreistag dafür einzusetzen.

Standort zu alt und zu klein

Reinhard Luckner (UWGE-WG), der für die Linken im Kreistag und im Kreisentwicklungsausschuss sitzt, versteht die Staßfurter. „Man braucht etwas Vernünftiges an einem neuen Ort“, sagt er. „Dazu muss investiert werden.“ Eben weil der Standort an der Hohenerxlebener Straße veraltet, zu klein und durch die Hauptverkehrsstraße auch sehr gefährlich ist. „Dass seit 2017 bekannt ist, dass der Wertstoffhof keine Genehmigung hat, finde ich sehr, sehr zweifelhaft. Darüber hätten wir früher informiert werden müssen. Allerdings bringt es nichts, im Nachhinein darüber zu reden.“

Unterstützung für einen neuen Wertstoffhof kommt auch von der AfD. „Wir sind dafür, dass der neue Wertstoffhof gebaut wird“, sagt Daniel Rausch, der auch im Staßfurter Stadtrat und im Kreisentwicklungsausschuss sitzt. Dass die fehlende Genehmigung erst jetzt ans Tageslicht kam, findet auch er „fragwürdig. Aber früher oder später wäre es sowieso zu einem neuen Wertstoffhof gekommen. Wir sind froh, dass er schon jetzt kommt.“