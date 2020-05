Seit zwei Monaten ist der Wertstoffhof in Staßfurt geschlossen. Wann dieser geöffnet wird, kann der Kreiswirtschaftsbetrieb nicht sagen.

Staßfurt l Noch immer beschäftigt der Wertstoffhof in Staßfurt die Einwohner. Seit Mitte März bereits ist der Wertstoffhof in der Hohenerxlebener Straße an der Ausfallstraße nach Hohenerxleben wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Im Gegensatz zu den Wertstoffhöfen in Bernburg, Aschersleben und Schönebeck, die weiterhin geöffnet haben.

Die Staßfurterin Carina Girnth ist dort vorbeigefahren und wundert sich, dass dieser immer noch geschlossen ist. „Alle sind aufgebracht. Das ist langsam eine Frechheit“, sagt sie. „Der Grasschnitt und der Geästschnitt türmen sich. Ich kenne einen älteren Mann, der jetzt immer nach Bernburg fährt, um dort sein Grüngut abzugeben.“ Auch Gastwirt Burkhard Nimmich aus Staßfurt fragt erneut: „Inzwischen sind alle Geschäfte wieder geöffnet. Wann öffnet nun der Staßfurter Wertstoffhof betrieben durch den Kreiswirtschaftsbetrieb wieder?“

Wird es in absehbarer Zeit eine Öffnung des Wertstoffhofes geben? Die Volksstimme hat erneut bei Ralf Felgenträger, Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes, nachgefragt. „Es gibt keine neuen Informationen und keine Zeitschiene“, sagt er. „Es wird eine Entscheidung geben. Aber wann und wie die ausfällt, kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass der Wertstoffhof nicht für immer geschlossen bleibt.“

Oberbürgermeister übt Kritik

Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zwingen den Kreiswirtschaftsbetrieb weiterhin, den Standort in Staßfurt geschlossen zu halten. „Wir müssen die Mitarbeiter schützen, es gibt Kontaktverbot zwischen den Standorten.“ Da es am Staßfurter Standort nur eine einfache Zufahrt gebe, wäre es schwieriger, die Kontrolle zu behalten. Weil der Wertstoffhof direkt an der Kreisstraße zur A14 liegt, droht dazu auch ein Rückstau.

Auch deshalb wurde ja 2019 beschlossen, dass ein neuer Wertstoffhof im Marnitzer Weg gebaut wird. Wann der neue Wertstoffhof öffnen kann, ist aber ungewiss.

Unterdessen macht sich Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) erneut stark für den Wertstoffhof in Staßfurt. „Bei all der Freude über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens ist für mich die immer noch andauernde Schließung des Wertstoffhofes in Staßfurt nicht nachvollziehbar und wirklich ein Ärgernis“, sagt Wagner. „Eine wiederholte Anfrage bei dem Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes blieb leider wieder ergebnislos. Die Begründungen für die Schließung sind meines Erachtens nicht schlüssig. Auf dem Wertstoffhof kann genügend Abstand gehalten werden. Für Grüngut sollte auf dem Gelände des Wertstoffhofes zeitnah eine Möglichkeit mit begrenzten Öffnungszeiten geschaffen werden.“

Ralf Felgenträger versteht den Ärger der Staßfurter Bürger. „Ich kann das absolut nachvollziehen“, sagt er. „Leider ist es aber so, dass es am Standort Hohenerxlebener Straße keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt.“ Felgenträger bestätigt die wiederholten Nachfragen des Staßfurter Stadtchefs. Erst in der vergangenen Woche hatte Wager beim Kreiswirtschaftsbetrieb nachgehakt. „Ihm sage ich aber das Gleiche. Die Abstände können nicht eingehalten werden, auch innerhalb des Betriebes.“ Daher muss der Standort in Staßfurt bis auf weiteres geschlossen bleiben. „Wir sind aber im internen Austausch, um eine Lösung zu finden“, so Felgenträger, der zugleich aber anmerkt: „Mit dem Auto sind es vom Wertstoffhof in Staßfurt zum Wertstoffhof in Bernburg zehn Minuten.“