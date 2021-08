West-Nil-Virus bei Bernburg im Salzland aufgetaucht

In Tangerhütte gab es den ersten Fall des West-Nil-Virus in Sachsen-Anhalt. Bei Bernburg im Salzland nun den zweiten.

Staßfurt/Bernburg - vs

Im Salzland wurde in der Saaleaue bei Bernburg bei einem gehaltenen Vogel das West-Nil-Virus nachgewiesen, teilte das Veterinäramt des Salzlandkreises am Freitagnachmittag mit. Nach einem Fall im Landkreis Stendal ist dies der zweite im Land.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden im Salzlandkreis Infektionen mit dem West-Nil-Virus bei Vögeln und Pferden nachgewiesen. Seither lassen viele Pferdehalter in der Saaleaue ihre Tiere zum Schutz impfen, teilte der Kreis weiter mit. Pferde könnten ebenso wie der Mensch erkranken, würden aber nicht zu einer Verbreitung beitragen.

Die meisten Infektionen beim Menschen verlaufen unerkannt oder mild. Sie erfolgen durch Mücken, die das Virus zuvor bei infizierten Vögeln aufgenommen hatten. In schweren Fällen kann es zu Gehirnentzündungen kommen.

Wer in Gärten, Parks, bewaldeten und wassernahen Gegenden, zum Beispiel in Saalenähe, unterwegs ist, sollte sich durch körperbedeckende Kleidung oder Mückenspray schützen. Im Garten sollte stehendes Wasser in offenen Behältnissen vermieden – Regentonnen abgedeckt, Eimer geleert - oder häufig ausgetauscht werden, wie in Vogeltränken.