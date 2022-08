Wie der Unterricht im Salzlandkreis digitaler wird

Schönebeck/Staßfurt - Derzeit ist es still in den Schulen. Es sind Sommerferien. Doch wenn der Unterricht in wenigen Wochen wieder startet, wird verstärkt auf digitale Technik gesetzt. Auch wenn Tablets und Laptops Stift und Block längst noch nicht abgelöst haben, so wird die Digitalisierung wichtiger. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Online-Bildungsangebote sind. Doch es fehlt nicht selten am Netzausbau. Und auch an den Geräten. Wie hat sich die Situation in den vergangenen beiden Jahren in den kreiseigenen Schulen verbessert?