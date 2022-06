Wie die Industrie im Salzlandkreis die Energiekrise zu spüren bekommt

Die Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine trifft auch den Salzlandkreis hart - speziell jene Industrie-Unternehmen in Schönebeck, Staßfurt und Hecklingen, bei denen der Verbrauch von Strom und Gas hoch ist.

Der Energieverbrauch am Gaensefurther Schlossbrunnen in Hecklingen ist groß.

Staßfurt/Hecklingen/Schönebeck - Im Sodawerk in Staßfurt ist Gas verfügbar. Aber zu deutlich höheren Preisen. Was natürlich auch zu höheren Produktionskosten führt. „In der gegenwärtigen Situation, in der Unternehmen wie Ciech durch hohe Rohstoffkosten oder Probleme bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen belastet sind, wäre es sinnvoll, über eine Unterstützung dieser Unternehmen nachzudenken“, schreibt Sprecherin Marion Müller. „Denn viele sind Glieder einer großen Lieferkette und tragen ihren Teil zur wirtschaftlichen Leistung Deutschlands bei.“