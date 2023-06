Nachwuchs für Nahverkehr Wie die KVG Busfahrer im Salzland richtig ausbilden will

Von 143 Busfahrern im Salzland gehen in den nächsten zehn Jahren 20 Prozent in Rente. Wie die KVG Salzland die Lücke schließen will, wie der Nachwuchs für den Nahverkehr ausgebildet werden soll und warum sie der Bedarf durch das Deutschland-Ticket alles andere als kleiner wird.