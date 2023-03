Rund um die Bushaltestelle in Athensleben zogen die Wagen drei Stunden lang immer im Kreis, so auch hier im Jahr 2003. Im Bild oben rechts ist die Bodebrücke zu sehen. Das Gebäude neben dem Torbogen am linken Bildrand gibt es nicht mehr, es wurde abgerissen.

Athensleben - An diesem noch kühlen Märztag ist die Bushaltestelle in Athensleben wie so oft verwaist. Ein einzelner Bus steht vor dem Rondell. Er macht wohl Pause (also der Busfahrer, sicher aber auch der Bus). Menschen sind sonst in der Nähe nicht zu sehen. Einen Steinwurf entfernt befindet sich die Bodebrücke. Alle paar Minuten fährt ein Auto darüber, meist sehr zügig. Anhalten will in Athensleben kaum jemand, der Ort hat ja auch nur etwas über 100 Einwohner. Vermutlich sind die meisten Autos und Lkws auf der Durchreise nach Groß Börnecke. Die Kreisstraße 1302 führt schließlich direkt durch den Ort.