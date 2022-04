Wie Dorfläden im Salzland mit Regionalität punkten können

Einkaufen vor der Haustür. Was früher im Konsum Normalität war, hat sich nach der Wende dramatisch geändert. In ein paar Dörfern im Salzlandkreis finden sie sich noch: Tante-Emma-Läden. Überall sind sie mehr als nur Orte zum Einkaufen.

Heike Stops sortiert die gerade gelieferten Eier ins Reagl. In ihrem 9Dorf-Laden in Neundorf ist das Gros der Angebote von regionalen Anbietern. Nur so kann sie sich von Supermärkten und Discountern abheben.

Neundorf/Eggersdorf/Plötzky - Die Gaststätte ist schon lange verwaist. Auch der Bäcker hat dichtgemacht. In vielen Dörfern gibt es kaum mehr Orte, um sich zu treffen. Dörfer im ländlichen Raum haben es schwer, mit infrastrukturellen Vorteilen zu punkten. Es gibt sie aber noch. Salzlandorte, in denen die Menschen noch vor der Haustür einkaufen oder essen gehen können. In Zeiten, in denen in den Städten immer mehr Discounter aus dem Boden schießen, setzen sich kleine Dorfläden durch. Mit überzeugenden Konzepten.