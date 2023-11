Borne will ein ehemaliges Wohnhaus, das sie gekauft hat, an den Förder- und Heimatverein des Dorfes verpachten. Dieser kündigt für die Haushaltsauflösung am 10. November einen Flohmarkt an.

Neues Heimatmuseum in Borne

Der Brunnen auf dem Dorfplatz in Borne, der den Ursprung des Ortes als Quellort symbolisiert, wurde im Juni 2021 von Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (rechts) eingeweiht

Borne. - Die wechselvolle Geschichte der mehr als 1.075 Jahre alten Gemeinde Borne soll bald an einer zentralen Stelle des Dorfes dokumentiert werden.

Wohnhaus wird zum Museum

Als Standort ist das kleine Haus der im März verstorbenen Frau Ruprecht im Turngrund 1 neben dem Bürgerbüro im Gespräch, das die Gemeinde einschließlich des Grundstücks gekauft hat, teilte Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) mit.

„In diesem Wohnhaus, welches langfristig an den Förder- und Heimatverein verpachtet wird, soll ein Heimatmuseum eingerichtet werden. Die Stallungen und der Garten sollen als neuer Bauhof genutzt werden“, fügte der Bürgermeister hinzu. Seinen Worten zufolge befindet sich im Keller dieses Gebäudes eine Quelle, die den Ursprung der Gemeinde Borne bildet. Sie ziert nicht nur das Wappen des Dorfes, sondern auch den neuen Brunnen des Ortes auf dem neugestalteten Dorfplatz.

Flohmarkt für Kinder- und Jugendarbeit

Zur Haushaltsauflösung bereitet der Verein eine besondere Aktion vor. Er plant dafür einen Flohmarkt, welcher am kommenden Freitag, 10. November, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr stattfindet. Dort sollen Geschirr, Kleidung, Möbel, Gardinen, Gläser, Dekoration, Bücher, Schallplatten, Heimtextilien und andere Sachen der ehemaligen Besitzerin an interessierte Käufer veräußert werden.

„Die Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit in Borne zugute“, sagte die Gemeinderätin Denise Eckstein-Bunk (CDU). Neben den Artikeln, die man dort zum Verkauf anbieten werde, würden die Veranstalter aber auch jede Menge Sachen verschenken. „Alles muss raus“, so die Kommunalpolitikerin.

Denise Eckstein-Bunk: „Es ist ganz schön viel Arbeit, so ein altes Haus, welches voll mit Erinnerungsstücken an die ehemaligen Besitzer ist, für einen Hausflohmarkt vorzubereiten. Aber es bereitet auch viel Spaß, denn stellenweise haben sich schon schöne Dokumente angefunden, die sich gut für ein Heimatmuseum eignen würden.“ Die Nebengebäude seien schon zu Lebzeiten der Besitzerin komplett beräumt worden. Werkzeug, Gartengeräte, Fahrräder oder Autozubehör und so weiter habe man daher nicht im Angebot. Die Gemeinderätin und ihre Mitstreiter vom Verein würden sich freuen, wenn sie sehr viele Besucher begrüßen könnten.