Die SPD möchte sechs Straßen in Hecklingen mit einer Asphaltdecke sanieren lassen. Es gibt Kritik am Antrag, die der Fraktionschef zurückweist.

Wie geht es mit kaputten Straßen in Hecklingen weiter?

SPD-Fraktionschef Roger Stöcker verteilte in den Straßenzügen Flugblätter und lud die Anwohner zur Teilnahme an der Hecklinger Stadtratssitzung ein.

Hecklingen - Der Hecklinger Stadtrat muss am Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr, im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen auch über den von der SPD beantragten Ausbau der Adolfstraße, der Karlstraße, Klintstraße, Kreuzstraße, Schunkelstraße sowie des Quedlinburger Weges in Hecklingen mit einer Asphaltdeckschicht entscheiden. Diese Übergangslösung, die SPD-Fraktionschef Roger Stöcker ins Gespräch gebracht hatte, stieß sowohl im Bau- und Ordnungs- als auch im Haupt- und Finanzausschuss auf Ablehnung.