Die Güstener sind mit Laternen durch die Stadt gezogen und haben an Sankt Martin gedacht. Was in diesem Jahr anders war.

In Güsten hat der Martinsumzug schon am Mittwochabend stattgefunden.

Güsten - Der traditionelle Umzug zum Gedenken an den Heiligen Martin hat in Güsten schon am Mittwochabend zahlreiche Besucher in die Kirche St. Vitus gelockt.

Nach einer Andacht mit Pfarrer Cornelius Werner haben sich die Kinder mit ihren Eltern auf den Weg gemacht, angeführt von der Martinsreiterin Isabella Müller und ihrem Reitpony „No Limit“. Mit Laternen und Fackeln führte die Strecke entlang der Straße „Neustadt“, über Anhaltiner Ring und Hallesche Straße zur Grundschule gezogen. Dort hat die Lehrerschaft der Grundschule „Guddenstein“ mit Punsch, Glühwein und Gegrilltem die Gäste erwartet. Heute, am eigentlichen Martinstag, finden Umzüge in Staßfurt ab 17 Uhr an der St.-Marien-Kirche und ab 18 Uhr an der Kirche Leopoldshall statt. In Atzendorf trifft man sich um 17 Uhr an der Kirche St. Eustachius zum Umzug.